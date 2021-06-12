Milli futbolcu Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor?

Brentford kulübünden Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve son düzlükte sergilediği başarılı performansla EURO 2020 kadrosuna seçilen Halil Dervişoğlu, İtalya maçının ardından arama motorları ve sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Tam adı Halil İbrahim Dervişoğlu olan futbolcu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola Sparta Rotterdam altyapısında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım attı. Ocak 2020'de 3 milyon Euro karşılığında İngiltere Championship ekibi Brentford'a transfer olan Halil, Twente'ye kiralanarak Hollanda'ya geri döndü. Twente'de 6 maça çıkan milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. Brentford ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Halil Dervişoğlu'nun son olarak Galatasaray'a kiralandı. Halil, Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.