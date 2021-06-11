Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Tüm detaylar...

Seçim süreci içerisinde olan Galatasaray, transferde ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk transferinde mutlu sona ulaştı. Cimbom, 27 yaşındaki stoperi sağlık kontrolünden geçirdi. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynadı? İşte Alpaslan Öztürk'ün kariyer bilgileri...

19 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray, defans hattını Göztepe ile mukavelesi sona eren Alpaslan Öztürk ile güçlendirdi. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte tüm bilgiler...

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

16 Temmuz 1993'te Belçika'nın Anvers kentinde doğan Alpaslan Öztürk, kariyerine Beerschot kulübünde başladı. Daha sonrasında Birmingham City'de 2 yıl top koşturan Öztürk, Belçika'ya geri döndü ve 2013 yılında Standard Liege'ye imza attı. Belçika ve Türkiye milli takımlarının çeşitli alt takımlarında forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. 2017'de Elazığspor'a imza atan Alpaslan Öztürk, 2018'de İzmir'in ekibi Göztepe'yle sözleşme imzalamıştır. 3 yıl burada top koşturan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesi bittikten sonra Süper Lig devlerinden Galatasaray'la anlaşmıştır. 1.86'lık defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro...