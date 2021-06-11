Haberler Kimdir Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Tüm detaylar...

'a transfer olan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan , ve ile anlaşma sağladı. Galatasaraylı taraftarlar arama motorlarında 'de başarılı bir performans sergileyen Alpaslan Öztürk'ü araştırıyor. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynadı? İşte Alpaslan Öztürk'ün kariyer bilgileri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 17:01 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 17:02
Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Tüm detaylar...

Seçim süreci içerisinde olan , transferde ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ile sözleşmesi sona eren transferinde mutlu sona ulaştı. , 27 yaşındaki stoperi sağlık kontrolünden geçirdi. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi takımda oynadı? İşte Alpaslan Öztürk'ün kariyer bilgileri...

19 Haziran'da seçime gidecek Galatasaray, defans hattını Göztepe ile mukavelesi sona eren Alpaslan Öztürk ile güçlendirdi. Peki, Alpaslan Öztürk kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte tüm bilgiler...

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

16 Temmuz 1993'te 'nın kentinde doğan Alpaslan Öztürk, kariyerine kulübünde başladı. Daha sonrasında 'de 2 yıl top koşturan Öztürk, Belçika'ya geri döndü ve 2013 yılında 'ye imza attı. Belçika ve Türkiye milli takımlarının çeşitli alt takımlarında forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştır. 2017'de 'a imza atan Alpaslan Öztürk, 2018'de 'in ekibi Göztepe'yle sözleşme imzalamıştır. 3 yıl burada top koşturan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesi bittikten sonra devlerinden Galatasaray'la anlaşmıştır. 1.86'lık defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro...

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