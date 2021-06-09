Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un transferini bitirdiği Fode Koita kimdir? Kariyeri, oynadığı mevki, yaşı ve tüm bilinmeyeler...

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle transferde gaza basan Trabzonspor, flaş isimleri kadrosuna katıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fırtına, daha önce Gervinho ve Bruno Peres gibi iki önemli ismi renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer, son olarak da dünyaca ünlü yıldız futbolcu Marek Hamsik'i transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Kasımpaşa ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Fode Koita, gelecek sezon bordo-mavili formayı terletecek.

FODE KOITA KİMDİR? YAŞI KAÇ? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

21 Ekim 1990 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelen Bengali Fode Koita, kariyerine Montpellier altyapısında başladı. Sırasıyla Lens, Le Havre, Caen, Blackburn gibi takımlarda forma giyen Gineli futbolcu, 2016'nın ocak ayında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Süper Lig ekibinde başarılı sezonlara imza atan Fode Koita, çıktığı 112 karşılaşmada 31 gole imzasını atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi. Forvet mevkisinde forma giyen 1.86 cm boyundaki Koita, Gine Milli Takımı'yla da 4 maça çıktı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 600 bin euro...