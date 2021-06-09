Haberler Kimdir Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un transferini bitirdiği Fode Koita kimdir? Kariyeri, oynadığı mevki, yaşı ve tüm bilinmeyeler...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un transferini bitirdiği Fode Koita kimdir? Kariyeri, oynadığı mevki, yaşı ve tüm bilinmeyeler...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... 'de geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayan ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, transferin en hareketli takımı konumunda... Bordo-mavililer, Gervinho ve 'in ardından dünyaca ünlü yıldız 'i de renklerine bağladı. Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, son olarak Fode Koita'yı da bitirdi. Peki, Trabzonspor'un transferinde mutlu sona ulaştığı Fode Koita kimdir? İşte oyuncunun kariyeri, oynadığı mevki, yaşı ve tüm bilinmeyenleri... (TS transfer haberi)

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 10:22
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un transferini bitirdiği Fode Koita kimdir? Kariyeri, oynadığı mevki, yaşı ve tüm bilinmeyeler...

'de sezonun sona ermesiyle transferde gaza basan Trabzonspor, flaş isimleri kadrosuna katıyor. Teknik direktör yönetiminde, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan , daha önce Gervinho ve gibi iki önemli ismi renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer, son olarak da dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'i transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Fode Koita, gelecek sezon bordo-mavili formayı terletecek.

FODE KOITA KİMDİR? YAŞI KAÇ? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

21 Ekim 1990 tarihinde 'nın başkenti 'te dünyaya gelen Bengali Fode Koita, kariyerine altyapısında başladı. Sırasıyla , , , gibi takımlarda forma giyen Gineli futbolcu, 2016'nın ocak ayında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Süper Lig ekibinde başarılı sezonlara imza atan Fode Koita, çıktığı 112 karşılaşmada 31 gole imzasını atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi. mevkisinde forma giyen 1.86 cm boyundaki Koita, 'yla da 4 maça çıktı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 600 bin euro...

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