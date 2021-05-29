Haberler Kimdir Fikret Engin yaşamını hayatını kaybetti! Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden vefat etti?

yaşamını hayatını kaybetti! Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden vefat etti?

ile birlikte yaptığı programıyla bilinen , girdiği şeker koması sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü spiker hayatını kaybetti. Birçok kişi Fikret Engin'in yaşamı ve kariyerini merak ediyor. Peki, Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden vefat etti?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:33 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:33
Fikret Engin yaşamını hayatını kaybetti! Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden vefat etti?

Spor programlarının bilinen siması, spiker yaşamını yitirdi. isimli TV programıyla tanınan Fikret Engin, şeker komasına girmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Fikret Engin kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

FİKRET ENGİN KİMDİR?

Fikret Engin 1973 yılında 'da ddoğmuştur. Bursa AS TV yöneticileri tarafından keşfedilmiştir. Birçok radyo ve tv kanalında çalışmıştır. Özellikle ile birlikte yaptığı Bay Tahmin programıyla büyük hayran kitlesi edinmiştir. Fikret Engin evlidir ve bu evliliğinden iki oğlu vardır. Ünlü sunucu girdiği şeker koması sebebiyle yaşamını yitirmiştir.

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