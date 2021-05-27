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Abdülkerim Bardakçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Transfer dönemi geldi çattı. Süper Lig ekipleri transferde hareketli günler geçiriyor. forması giyen Abdülkerim Bardakçı, gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Abdülkerim Bardakçı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Abdülkerim Bardakçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:51
Abdülkerim Bardakçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Abdülkerim Bardakçı kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Abdülkerim Bardakçı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakçı, 7 Eylül 1994 yılında Meram, Konya'da dünyaya gelmiştir. pozisyonunda oynayan Abdülkerim performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Futbola Fenerspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi. Abdülkerim Bardakçı bu sezon Konyaspor forması ile 39 maça çıkmıştır. 3 gol atan Bardakçı, 4 asist ile skor katkısında bulunmuştur.

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