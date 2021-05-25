Kenan Karaman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

A Milli Takım'ın yıldızı Kenan Karaman'ın kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Kenan Karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Kenan Karaman 5 Mart 1994'te Stuttgart, Almanya'da doğdu. Kenan Karaman Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Fortuna Düsseldorf forması ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kenan Karaman'ın kariyerinde Almanya'nın köklü kulüpleri yer alıyor. MTV Stuttgart (2000 - 2005), VFB Stuttgart (2005 - 2007), Stuttgarter Kickers (2007 - 2009), 1899 Hoffenheim (2009 - 2014), Hannover 96 (2014 - 2018), Fortuna Düsseldorf (2018 - 2021) gibi ekiplerde forma giyen milli yıldız kulübüne veda etti. Kenan Karaman bu sezon 29 maçta 7 gol 2 asist ile oynadı.