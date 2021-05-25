Haberler Kimdir Kenan Karaman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Kenan Karaman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Transfer dönemi geldi çattı. Süper Lig ekipleri birçok yıldız futbolcu ile anılıyor. Bu isimlerden biri de 'ımızın yıldızı Kenan Karaman oldu. Futbolseverler arama motorlarında yıldız futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kenan Karaman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 08:20
Kenan Karaman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

'ın yıldızı Kenan Karaman'ın kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Kenan Karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Kenan Karaman 5 Mart 1994'te Stuttgart, Almanya'da doğdu. Kenan Karaman Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Fortuna Düsseldorf forması ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kenan Karaman'ın kariyerinde Almanya'nın köklü kulüpleri yer alıyor. MTV Stuttgart (2000 - 2005), VFB Stuttgart (2005 - 2007), Stuttgarter Kickers (2007 - 2009), 1899 Hoffenheim (2009 - 2014), Hannover 96 (2014 - 2018), Fortuna Düsseldorf (2018 - 2021) gibi ekiplerde forma giyen milli yıldız kulübüne veda etti. Kenan Karaman bu sezon 29 maçta 7 gol 2 asist ile oynadı.

SON DAKİKA