Aleksandar Mitrovic kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın golcüsü olan Aleksandar Mitrovic'in kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

ALEKSANDAR MITROVIC KİMDİR?

Aleksandar Mitrovic, 6 Eylül 1994 tarihinde Sırbistan'ın Smederevo kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Sırbistan'ın Partizan kulübünün altyapısında başladı. Sırbistan'ın Teleoptik takımında kiralık olarak forma giydi. Mitrovic, 2013 yılında 5 milyon Euro karşılığında Anderlecht'e transfer oldu. Anderlecht formasıyla iyi bir performans sergileyen Mitrovic, Ocak 2015 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer oldu. 2.5 sezon boyunca Newcastle United'da oynadı. Ocak 2018'de 600 bin Euro karşılığında Fulham'a kiralandı. Aleksandar Mitrovic, aynı sezon sonunda 24.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. 2018 yılından bu yana Fulham'da forma giyen Mitrovic bu sezon, 27 maça çıktı. Yıldız isim 3 gol attı ve 3 asist katkısı sağladı.