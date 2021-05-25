Haberler Kimdir Aleksandar Mitrovic kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Aleksandar Mitrovic kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Transfer dönemi geldi çattı. Süper Lig ekipleri birçok yıldız futbolcu ile anılıyor. Bu isimlerden biri de İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen Aleksandar Mitrovic oldu. Futbolseverler arama motorlarında yıldız futbolcu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Aleksandar Mitrovic kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 07:45
Aleksandar Mitrovic kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kaç golü ve asisti var?

İngiltere ekiplerinden 'ın golcüsü olan Aleksandar Mitrovic'in kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

ALEKSANDAR MITROVIC KİMDİR?

Aleksandar Mitrovic, 6 Eylül 1994 tarihinde Sırbistan'ın Smederevo kentinde dünyaya gelmiştir. Futbol hayatına Sırbistan'ın kulübünün altyapısında başladı. Sırbistan'ın Teleoptik takımında kiralık olarak forma giydi. Mitrovic, 2013 yılında 5 milyon Euro karşılığında 'e transfer oldu. Anderlecht formasıyla iyi bir performans sergileyen Mitrovic, Ocak 2015 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Newcastle United'a transfer oldu. 2.5 sezon boyunca Newcastle United'da oynadı. Ocak 2018'de 600 bin Euro karşılığında Fulham'a kiralandı. Aleksandar Mitrovic, aynı sezon sonunda 24.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. 2018 yılından bu yana Fulham'da forma giyen Mitrovic bu sezon, 27 maça çıktı. Yıldız isim 3 gol attı ve 3 asist katkısı sağladı.

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