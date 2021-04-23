Haberler Kimdir Avrupa'nın dikkatini çekti! Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bu sezon kaç gol attı?

Avrupa'nın dikkatini çekti! kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bu sezon kaç gol attı?

ile sergilediği performans ile 'a transfer olan , karşısında 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutlarının dikkatini çekti. Arama motorlarında da genç futbolcu ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bu sezon kaç gol attı?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 12:00
Avrupa'nın dikkatini çekti! Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bu sezon kaç gol attı?

Galatasaray'ın 'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Göztepe maçında attığı 3 golün ardından Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Genç futbolcunun yaşı, kariyeri, memleketi ve istatistikleri merak konusu oldu. Pek, Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen , futbola altyapısında başladı. Hisareyn ve altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. 24 Erzincanspor formasıyla 34 maça çıkan genç futbolcu 20 gol 1 asist üretti. ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu bu sezon geldiği Galatasaray'da 23 maçta 6 gol 2 asist üretti.

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