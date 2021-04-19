Bediüzzaman Said Nursi'nin öğrencisi Hüsnü Bayramoğlu corona virüsü (Koronavirüs) sebebiyle yaşamını yitirdi!

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin öğrencilerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Corona virüsü tedavisi gören Hüsnü Bayramoğlu'nun yaşamı merak konusu oldu.

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili sorgulamalar milyonların gündemine geliyor. Son olarak İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu hayatı ile ilgili detaylar şöyle; Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. 1942'de yedi yaşında olan Hüsnü Bayramoğlu risaleler yazmaya başlar.

Kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gider. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950'de ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür.

Bayramoğlu kendisini "Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı" olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021 tarihinde corona virüsü salgını sebebiyle vefat etti.