Haberler Kimdir Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı birlikteliği gündeme oturdu! Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ve birlikteliği gündeme oturdu! Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ay tenli kadın şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan , oyuncu ile yaşadığı birliktelik ile yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının kariyeri ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:31
Ufuk Beydemir ve İpek Yazıcı birlikteliği gündeme oturdu! Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Son dönemlerin en popüler şarkıcıları arasında yer alan , ile olan birlikteliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Arama motorlarında biyografisi ve özel yaşamı hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Ufuk Beydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Beydemir, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi aldı. Ay tenli kadın şarkısı ile oldukça popüler hale geldi. Şarkı birçok dizide kullanıldı. Beydemir, 2018 yılında "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuştu ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamladı.

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