Burak Sergen corona virüsü (Koronavirüs) sebebiyle yoğun bakımda! Burak Sergen kimdir? Kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Burak Sergen evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Halsizlik belirtileri gösteren 60 yaşındaki oyuncuya yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi. Burak Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır" ifadelerine yer verildi.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in abisidir.

1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Burak Sergen hala Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam ediyor.

Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun

Halka - 2019 - İlhan Tepeli

Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi

Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu

Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak

Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu

Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

Zoraki Başkan - 2009 - Reis

Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

Dicle - 2007 - Seyit

Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

Köpek - 2005 - Müdür Abbas

Tam Pansiyon - 2004 - Osman

Zerda - 2002 - Mahmut Ağa

Bulut Bey - 2002 - Kudret

Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur

BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI BAZI FİLMLER

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

Boğaçhan - 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

Beybaba / Koltuk - 2003