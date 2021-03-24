Haberler Kimdir Esmeray kimdir? Esmeray neden öldü? Masumlar Apartmanı dizisinde Unutama Beni şarkısı çalınan Esmeray ile ilgili merak edilenler...

Esmeray kimdir? Esmeray neden öldü? dizisinde Unutama Beni şarkısı çalınan Esmeray ile ilgili merak edilenler...

Esmeray 'Gel Tezkere' ve 'Unutama Beni' şarkılarıyla bir döneme damgasını vurdu. dizisiyle yeniden gündeme gelen Esmeray, arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki Esmeray kimdir? Ne zaman öldü? İşte merak edilen bütün detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 12:41
Esmeray kimdir? Esmeray neden öldü? Masumlar Apartmanı dizisinde Unutama Beni şarkısı çalınan Esmeray ile ilgili merak edilenler...

Şarkıcı, Dizi Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu, Oyuncu ve Müzisyen Esmeray'ın 'Unutama Beni' şarkısı dizisinde izleyiciyle buluştu. Bunun ardından Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü? gibi soruların cevabı merak edilmeye başlandı. İşte unutulmaz sanatçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

ESMERAY KİMDİR?
1950'de Emirgan'da doğdu. Ataları Fas asıllı olan Esmeray, 1960 yılında 'nu bırakarak, 'na girdi ve Çocuk Bölümü'nde ilk defa sahneye çıktı.

1965'te özel tiyatrolara geçti ve ilk olarak 'nda 'Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu' oyununda oynadı. Daha sonra , Özlem Taşdelenler, Sezer Sezin Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı. 1974 yılında ile oynadıkları 'Mart Bakanı' adlı oyunla tiyatrolara veda etti. Esmeray'ın evi müzik doluydu. Klasik, caz, blues ve Türk sanat müziğiyle ilgilendi. Bu arada sinemada '' ve '' adlı filmlerde rol aldı. Müziğe, 'nin korosunda amatör olarak başladı. 1974 yılında, topluluğunun solistliğini yaparken, toplulukla birlikte çıkardıkları 'Kim Bunlar' adlı plakta seslendirdiği '100 Kerre 1000 Kerre' adlı şarkıyla müzik dünyasına adım atmış oldu. 1974'te düzenlenen '1. Toplu İğne Beste Yarışması'nda, eşi 'in (Bestelerine imzasını atardı) bestesi olan 'Unutama Beni' ile aldığı birincilikle adını duyurdu.

Aynı yıl profesyonel olarak Küçük Bebek Belediye Gazinosu'nda sahneye çıktı. Çok sevilen 'Unutama Beni' 'ne takıldı. 1977 yılında yaptığı 'Gel Tezkere' plağıyla ikinci büyük çıkışını yaptı. 9 adet 45'lik, 4 adet LP ve 1 adet kaset (Kağıt Mendil) çalışması yapan Esmeray, 1986'da profesyonel sahne çalışmalarına son verdi. Son olarak 1995 yılında Nedim Saban Tiyatrosu'nda 'Oscar' adlı oyun ile tekrar tiyatroya döndü. 2000'de 'Hep Aynı Yaygara'da rol aldı. 'Eski Dostlar' albümüyle tekrar müzik çalışmalarına hız veren Esmeray, ayrıca TV dizilerinde oyunculuk da yaptı. Esmeray, 2002 yılında girdiği komadan çıkamayarak 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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