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Son dakika FB haberleri | 'den teklif aldığını söyleyen Khabib Nurmagomedov kimdir?

Dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov, yaptığı açıklama ile bir anda gündem oldu. Khabib, futbol oynamayı çok istediğini söylerken ve 'dan da teklif aldığını duyurdu. Peki Khabib Nurmagomedov kimdir? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 15:54
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyen Khabib Nurmagomedov kimdir?

Khabib Nurmagomedov, katıldığı bir youtube programında flaş ifadeler kullandı. Futbola olan merakı ile bilinen emekli dövüşçü, futbolda kendisini deneyebileceğini ifade etti.

PROFESYONEL FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR
Dünyaca ünlü dövüşçü, yaptığı konuşmada futbolu profesyonel olarak oynayabileceğini işaret ederken, bu konuda ciddi olduğunu kaydetti. Nurmagedov, "Dürüst olmak gerekirse, ilginç bir şey denemek istiyorum. Bokstan sıkıldım. Gerçek bir rekabet istiyorum." dedi.

"FENERBAHÇE VE ZLATAN TEKLİF YAPTI"

Nurmagedov konuşmasının devamında, "El-Vasl adlı bir kulüpten teklif aldım. Ayrıca, de kendilerine katılmamı teklif etti. Zlatan Ibrahimovic de, 'a davet etti." dedi.

KHABIB NURMAGOMEDOV KİMDİR?

asıllı Rus dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 'de Dağıstan'da dünyaya geldi. 3 çocuklu ailenin 2. çocuğudur.

12 yaşında , 15 yaşında , 17 yaşında ise 'ya başladı. Babası da Sambo hocasıydı. Khabib'i kendi öz babası yetiştirdi. MMA'daki ilk maçına 13 Eylül 2008'de çıktı ve MMA tarihindeki ilk maçına galibiyet ile başladı.

2008 yılında katıldığı turnuvada aynı gece 3 maça birden çıktı ve tümünü kazandı.

2011 yılına kadar ve 'da dövüştü.

2012'de UFC'de ilk maçında ile karşılaştı. 'daki ilk maçını kazanarak Rusya'daki başarısını Amerika'ya taşıdı.

2013'de 18. maçına çıktı ve MMA'daki 18. galibiyetini aldı. Thigo Tavarez'i 2 dakika dolmadan nakavt etti.

2014'ün Nisan ayında kariyerinin en önemli maçlarından birine çıktı. İleride şampiyon olacak ile karşılaşan Khabib Nurmagomedov rakibini yenerek önemli bir zafere imza attı.

UFC 178'de ve 187'de çıkacağı önemli maçlar öncesi sakatlık yaşadı ve kariyerinde bir süre geriye gitti. Khabib Nurmagomedov uzun bir sakatlığın ardından 2016 yılında Darrell Horcher ile karşılaşarak rakibini mağlup etmeyi başardı.

2018'de UFC hafif siklet şampiyonu oldu.

MMA tarihinin en popüler isimlerinden biri olan, UFC'de Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek en hızlı nakavt unvanına sahip olan İrlanda'lı dövüşçü Conor McGregor ile olan karşılaşmasında ezici bir üstünlük sağlayan Khabib Nurmagomedov, rakibini 4 raundda da yenerek tüm dünyanın gündemine oturdu.

2013 yılının Haziran ayında evlenen Nurmagomedov'ın bir kız bir erkek çocuğu vardır. Ünlü boksör Galatasaray taraftarıdır.

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