Son dakika: Türk futbolunun acı kaybı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi Varol Ürkmez hayatını kaybetti

Varol Ürkmez, 1937 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan efsane keleci sırasıyla Altay, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda oynadı. Uzun süre milli takımın da kalesini koruyan Varol Ürkmez, 84 yaşındaydı...

Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Varol Ürkmez, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Efsane kaleci Varol Ürkmez, dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Siyami Ersek Hastanesi'nde ilk müdahale yapılan Ürkmez'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ürkmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli kaleci uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.



