Haberler Kimdir Son dakika: Türk futbolunun acı kaybı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi Varol Ürkmez hayatını kaybetti

Son dakika: Türk futbolunun acı kaybı! ve 'ın unutulmaz ismi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane kalecilerinden 84 yaşında hayatını kaybetti. A Takım forması da giyen Ürkmez, ülkemizde , , , ve 'nde oynadı. Kanser tedavisi gören Varol Ürkmez, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 12:12
Son dakika: Türk futbolunun acı kaybı! Beşiktaş ve Galatasaray'ın unutulmaz ismi Varol Ürkmez hayatını kaybetti

, 1937 yılında 'da dünyaya geldi. Kariyerine 'ta başlayan efsane keleci sırasıyla , , , gibi takımlarda oynadı. Uzun süre takımın da kalesini koruyan Varol Ürkmez, 84 yaşındaydı...

Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Varol Ürkmez, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Efsane kaleci Varol Ürkmez, dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 'nde ilk müdahale yapılan Ürkmez'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ürkmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli kaleci uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.


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