Haberler Kimdir DeAndre Yedlin kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yedlin kaç yaşında ve mevkisi ne?

DeAndre kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yedlin kaç yaşında ve mevkisi ne?

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray aradığı ismi 'de buldu. Sarı-kırmızılılar, takımlarından forması giyen DeAndre ile anlaşma sağladı. Aslan, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız futbolcuyu kontratının bitmesinin ardından kadrosuna katacak. Peki DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında ve kariyeri nasıl? İşte yıldız isimle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:25
DeAndre Yedlin kimdir? Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yedlin kaç yaşında ve mevkisi ne?

Galatasaray, transferinde mutlu sona ulaştı. ekibi forması giyen yıldız futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

United'ın yeni sözleşme konusunda kendisiyle görüşme yapmaması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın teklifini kabul etti. Menajerinin yönetimiyle görüştüğü ancak herhangi bir gelişme olmamasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getiren , sezonun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı formayı giyecek. Kariyerinde ve gibi takımların da formasını giyen DeAndre Yedlin, bu sezon Newcastle United formasıyla 'de 6, 'ta 3 ve 'ta 1 maça çıktı.

27 yaşındaki sağ bek, EFL Cup 3. Tur maçında karşılaşmasında 1 asist yaptı.


DEANDRE YEDLİN KİMDİR?
9 Temmuz 1993'de 'nin şehrinde dünyaya gelen Yedlin, 1.73 boyunda ve sağ bek mevkinde forma giymektedir. Şu anda güncel transfer piyasası 5 milyon euro civarında bulunuyor. Kariyerinde , Sunderland ve Newcastle gibi takımların formalarını giyen Yedlin, bu sezon toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti.

SON DAKİKA