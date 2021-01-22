Oyuncu Cemal Hünal kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Oynadığı film ve diziler neler? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? Cemal Hünal'ın oynadığı dizi ve filmler...
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okumuş, ardından yaşadığı disiplin sorunu sebebiyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderilmiştir. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumuştur. Bir süre burada yaşadıktan sonra oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde oynamıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almış ve büyük beğeni toplamıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?
Cemal Hünal, 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmiştir. Cemal Hünal'ın Doğan Atilla Hünal adında bir erkek çocuğu bulunmaktadır.
CEMAL HÜNAL DİZİ VE FİLMLERİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca