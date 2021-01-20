Haberler Kimdir Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

'nin transfer listesindeki kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç futbolcuyla ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:23
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , bombayı 'i kadrosuna katarak patlattı. Bu transferle de durmayan sarı-lacivertliler, ile birlikte sezon sonu için Osayi-Samuel'le de anlaştı. Fenerbahçe'nin gündemindeki son isimse oldu. Taraftarlar oyuncunun kariyeri ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

LUKA STANKOVSKI KİMDİR?

vatandaşı olan ve orada dünyaya gelen genç futbolcu kariyerine 'ın altyapısında başlamıştır. Ardından takımının altyapısına geçen Stankovski gösterdiği başarılı performans ile bu sezonun başında A takıma kadar yükseldi. Bu sezon forması altında 15 maça çıkan genç futbolcu 7 gol kaydetti ve 2 de asist yaptı. Rabotnicki'nin sportif direktörü 'nin oğlu olan Luka Stankovski, aynı zamanda abisi ile aynı takımda oynamaktadır.

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