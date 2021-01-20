Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Ocak ayı transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, bombayı Mesut Özil'i kadrosuna katarak patlattı. Bu transferle de durmayan sarı-lacivertliler, Attila Szalai ile birlikte sezon sonu için Osayi-Samuel'le de anlaştı. Fenerbahçe'nin gündemindeki son isimse Luka Stankovski oldu. Taraftarlar oyuncunun kariyeri ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

LUKA STANKOVSKI KİMDİR?

Kuzey Makedonya vatandaşı olan ve orada dünyaya gelen genç futbolcu kariyerine FK Vardar'ın altyapısında başlamıştır. Ardından Rabotnicki Skopj takımının altyapısına geçen Stankovski gösterdiği başarılı performans ile bu sezonun başında A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Rabotnicki Skopje forması altında 15 maça çıkan genç futbolcu 7 gol kaydetti ve 2 de asist yaptı. Rabotnicki'nin sportif direktörü Goran Stankovski'nin oğlu olan Luka Stankovski, aynı zamanda abisi Mario Stankovski ile aynı takımda oynamaktadır.

