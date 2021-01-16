Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel kimdir? nereli kaç yaşında?

Fenerbahçe, Macar savunmacı Attila Szalai'nin İstanbul'a geleceğini duyurduktan sonra İngiltere Championship ekiplerinden QPR'da forma giyen kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i de transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.

Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı.

Peki sezon sonunda Fenerbahçe'ye katılacak olan Bright Osayi-Samuel kimdir?

Bright Osayi-Samuel kimdir?

31 Aralık 1997'de, Nijerya'da bulunan Okija'da doğan Bright Osayi-Samuel, futbola Blackpool altyapısında başladı. 23 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Genç futbolcunun boyu ise 1.75.