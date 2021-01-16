Haberler Kimdir Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel kimdir? nereli kaç yaşında?

'nin yeni transferi kimdir? nereli kaç yaşında?

, Macar savunmacı 'nin 'a geleceğini duyurduktan sonra taraftarlarına bir müjde daha verdi. Sarı-lacivertli kulüp, ekiplerinden 'da forma giyen kanat oyuncusu 'in sezon sonunda takıma katılacığını açıkladı. Peki sarı-lacivertlilerin yeni transferi Osayi-Samue kimdir? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:01
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel kimdir? nereli kaç yaşında?

, Macar savunmacı 'nin 'a geleceğini duyurduktan sonra ekiplerinden 'da forma giyen kanat oyuncusu 'i de transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu -Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır.
Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı.

Peki sezon sonunda Fenerbahçe'ye katılacak olan Bright Osayi-Samuel kimdir?

Bright Osayi-Samuel kimdir?

31 Aralık 1997'de, 'da bulunan 'da doğan Bright Osayi-Samuel, futbola Blackpool altyapısında başladı. 23 yaşındaki futbolcu her iki kanatta da görev yapabiliyor. Genç futbolcunun boyu ise 1.75.

SON DAKİKA