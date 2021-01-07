Haberler Kimdir Luyindama kimdir, nereli, kaç yaşında?

Luyindama kimdir, nereli, kaç yaşında?

Transfer döneminin başlamasıyla takımdaki geleceği merak edilen isimlerden olan Christian Luyindama, son günlerde arama motorlarında en çok aratılan isimlerden oldu. Peki, Luyindama kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Kongolu oyuncu hakkında merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:57
Luyindama kimdir, nereli, kaç yaşında?

Stoper olarak görev yapan 25 yaşındaki Christian Luyindama, 8 Ocak 1994 tarihinde Zaire'nin Kinshasa şehrinde doğdu.

1.91 boyundaki futbolcu, futbol kariyerine Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin takımında başladı. 2015'in Ocak ayında takımına transfer olan Luyindama, burada geçirdiği yarım sezondan sonra 'ye transfer oldu ve burada bir buçuk sezon forma giydi.

2016 – 2017 sezonunun devre arasında kiralık olarak 'e transfer olan Luyindama, 6 maçta forma giyerek 1 gol ve 1 asist imza attı.

2017 – 2018 sezonun başında bu kez bonservisiyle beraber Standar Liege forması giyen Luyindama, burada geçirdiği bir buçuk sezonda 52 lig, 8 , 7 , 1 defa da Belçika Süper Kupası olmak üzere toplam 68 maçta top koşturdu. Bu karşılaşmalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı formasını ilk kez 10 Haziran 2017 tarihinde giyen Luyindama, toplam 7 kez milli takımda görev aldı. Christian Luyindama, 31 Ocak 2019'da ile sözleşme imzaladı.

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