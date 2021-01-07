Luyindama kimdir, nereli, kaç yaşında?

Stoper olarak görev yapan 25 yaşındaki Christian Luyindama, 8 Ocak 1994 tarihinde Zaire'nin Kinshasa şehrinde doğdu.

1.91 boyundaki futbolcu, futbol kariyerine Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin DC Motema Pembe takımında başladı. 2015'in Ocak ayında SM Sanga Balende takımına transfer olan Luyindama, burada geçirdiği yarım sezondan sonra TP Mazembe'ye transfer oldu ve burada bir buçuk sezon forma giydi.

2016 – 2017 sezonunun devre arasında kiralık olarak Standar Liege'e transfer olan Luyindama, 6 maçta forma giyerek 1 gol ve 1 asist imza attı.

2017 – 2018 sezonun başında bu kez bonservisiyle beraber Standar Liege forması giyen Luyindama, burada geçirdiği bir buçuk sezonda 52 lig, 8 UEFA Avrupa Ligi, 7 Belçika Lig Kupası, 1 defa da Belçika Süper Kupası olmak üzere toplam 68 maçta top koşturdu. Bu karşılaşmalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı formasını ilk kez 10 Haziran 2017 tarihinde giyen Luyindama, toplam 7 kez milli takımda görev aldı. Christian Luyindama, 31 Ocak 2019'da Galatasaray ile sözleşme imzaladı.