Haberler Kimdir İrfan Can Kahveci kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

ekiplerinden Medipol 'de forma giyen 'nin adı transfer gündeminden düşmüyor. Milli takımda da forma giyen genç yıldızın yaşı ve oynadığı mevki en çok aratılan konulardan... Peki, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 13:09
İrfan Can Kahveci kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

'de Medipol forması giyen 'nin adı, ocak ayı transfer döneminin gelmesiyle birlikte yeniden gündem oldu. altyapısında yetişen başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili bilgiler araştırılıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

15 Temmuz 1995 yılında 'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2014'te başkent ekibinin A takımına yükselen İrfan Can, burada gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. 2017'nin ocak ayı transfer döneminde Başakşehir'e gelen milli futbolcu için 1.6 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bu sezon formasıyla maçında karşısında hat-trick yapan 25 yaşındaki futbolcu, 'nın da dikkatini çekti. Orta sahada forma giyen İrfan Can Kahveci, 17 kez de ay-yıldızlı formayı terletti.

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