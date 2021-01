İrfan Can Kahveci kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar...

Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin adı, ocak ayı transfer döneminin gelmesiyle birlikte yeniden gündem oldu. Gençlerbirliği altyapısında yetişen başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili bilgiler araştırılıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

15 Temmuz 1995 yılında Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2014'te başkent ekibinin A takımına yükselen İrfan Can, burada gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekmeyi başardı. 2017'nin ocak ayı transfer döneminde Başakşehir'e gelen milli futbolcu için 1.6 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla Şampiyonlar Ligi maçında Leipzig karşısında hat-trick yapan 25 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın da dikkatini çekti. Orta sahada forma giyen İrfan Can Kahveci, 17 kez de ay-yıldızlı formayı terletti.