Haberler Kimdir Danny Drinkwater kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Danny Drinkwater kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kasımpaşa, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı. Futbolseverler yıldız isim hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Peki, Danny Drinkwater kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 13:51
Danny Drinkwater kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden 'ın da gündemine gelen İngiliz Futbolcu Drinkwater, Kasımpaşa ile anlaştı. Drinkwater hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Danny Drinkwater kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DANNY DRINKWATER KİMDİR?

Tam adı Daniel Noel Drinkwater olan İngiliz milli futbolcudur. 5 Mart 1990 yılında dünyaya gelmiştir. Son olarak takımında orta saha pozisyonunda görev yapmıştır. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Manchester United kulübünde başlamıştır. Ardından sırasıyla Huddersfield Town, Cardiff City, Watford, Barnsley, Leicester City ve Chelsea kulüplerinde oynadı. Kariyerinin en parlak dönemini Leicester City döneminde yaşamıştır.

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