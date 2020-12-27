Linet kimdir? İBO Show Linet kaç yaşında ve nereli?

İBO Show konuklarından biri olan Linet ile ilgili meraklı arayış başladı. Linet kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları yoğun ilgi görüyor. Programda sevilen şarkılarını seslendiren Linet hakkında merak edilenler detayları derledik.

LİNET KİMDİR?

İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan (Leya Bonana - לילה), babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

İçindekiler1 Kariyeri2 Albümleri3 Video klipleri4 Ödülleri5 Kaynakça6 Dış bağlantılarKariyeri10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana (İbranice: אני אנא ) isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

LİNET'İN ÇIKARDIĞI ALBÜMLER&NBSP;

Birlikte Söyleyelim

Para Para

Hayatın Çiçeği, Anne

Et Libi Koveş

Linet'in müzik kutusu (1997)

Ölümsüz Aşk

Layla (2004)

Paylaşmak İstiyorum (2009)

Kalbimin Sahibi Sen (2011)

Yorum Farkı (2012)

Yorum Farkı II (2015)

Bilir misin? (2018)

LİNET'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2013 – 12.Magazinci.com İntenet Medyası (En İyiler) – Yılın Fantezi Müzik Yorumcusu 2015 – Türk Müziği Gönül Dostları Deneği Ödülleri – Türk Müziğini En İyi İcra Eden Sanatçı (Altın Mikrofon) 2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Albüm (Yorum Farkı II) 2016 – 7.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri – En Quality Kadın Sanatçı