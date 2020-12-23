Haberler Kimdir Andrea Bertolacci kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

kimdir? ? Hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

ekiplerinden , İtalyan futbolcu 'yi renklerine bağladı. Sezon başından beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerinde önemli kulüplerde forma giydi. Peki, Karagümrük'ün yeni transferi Andrea Bertolacci kimdir? ? Hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:02 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:11
Andrea Bertolacci kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

ekiplerinden , sezon ortasına gelmeden bombasını patlattı. temsilcisi, bir süredir kulüpsüz olan İtalyan futbolcu 'yi renklerine bağladı. 29 yaşındaki futbolcu son olarak ülkesinin takımlarından Sampdoria'da forma giymişti. Peki, Bertolacci kimdir? Hangi mevkide oynuyor? İşte ayrıntılar...

Karagümrük'ün kadrosuna kattığı Andrea Bertolacci, 11 Ocak 1991 yılında 'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. kariyerine Roma altyapısında başlayan Bertolacci, 2010 yılında Roma U19 takımında Lecce'ye transfer oldu. Sırasıyla Roma, Genoa, Milan ve Sampdoria formaları giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon başında kulüpsüz kaldı.

29 yaşındaki Bertolacci, orta sahanın merkezinde oynuyor ve sol ayaklı bir futbolcu. İtalya Milli Takımı'nın formasını 5 maçta terleten Bertolacci, bu karşılaşmalarda skor üretemedi. Karagümrük forması giyecek olan İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.4 milyon Euro...

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