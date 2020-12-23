Andrea Bertolacci kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, sezon ortasına gelmeden transfer bombasını patlattı. İstanbul temsilcisi, bir süredir kulüpsüz olan İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci'yi renklerine bağladı. 29 yaşındaki futbolcu son olarak ülkesinin takımlarından Sampdoria'da forma giymişti. Peki, Bertolacci kimdir? Hangi mevkide oynuyor? İşte ayrıntılar...

Karagümrük'ün kadrosuna kattığı Andrea Bertolacci, 11 Ocak 1991 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine Roma altyapısında başlayan Bertolacci, 2010 yılında Roma U19 takımında Lecce'ye transfer oldu. Sırasıyla Roma, Genoa, Milan ve Sampdoria formaları giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon başında kulüpsüz kaldı.

29 yaşındaki Bertolacci, orta sahanın merkezinde oynuyor ve sol ayaklı bir futbolcu. İtalya Milli Takımı'nın formasını 5 maçta terleten Bertolacci, bu karşılaşmalarda skor üretemedi. Karagümrük forması giyecek olan İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.4 milyon Euro...