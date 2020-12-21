Ali Akman kimdir? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un altyapısında yetişen ve bu sezon A takımla çıktığı maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren Ali Akman'ın talipleri artıyor. Avrupa'dan Lille'in takibinde olan genç futbolcu, Süper Lig'den ise Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüpleri peşine takmayı başardı. Peki, Ayhan Akman'ın da yeğeni olan Ali Akman kimdir? İşte detaylar...

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası da dahil olmak üzere toplam 16 maça çıkan genç yıldız adayı, 9 gole imzasını atarken 4 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 Milli Takım'ının formasını da giyiyor.