Haberler Kimdir Ali Akman kimdir? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

kimdir? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Transferde ve gibi kulüpleri peşine takan , 'da bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çekiyor. Forvet mevkisinde oynayan genç oyuncunun Avrupa'da da talipleri var. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü 'ın yeğeni olan Ali Akman kimdir? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 11:36
Ali Akman kimdir? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

1. Lig takımlarından 'un altyapısında yetişen ve bu sezon A takımla çıktığı maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren 'ın talipleri artıyor. Avrupa'dan Lille'in takibinde olan genç futbolcu, 'den ise ve gibi kulüpleri peşine takmayı başardı. Peki, 'ın da yeğeni olan Ali Akman kimdir? İşte detaylar...

ALİ AKMAN KİMDİR?

18 Nisan 2002 Bursa doğumlu olan Ali Akman, kariyerine İnegölspor altyapısında başladı. 2015'te Bursaspor'un altyapısına geçen Akman, 2018'de A takıma kadar yükseldi. Bu sezon da dahil olmak üzere toplam 16 maça çıkan genç yıldız adayı, 9 gole imzasını atarken 4 de asist yaptı. Ali Akman, Türkiye U18 'ının formasını da giyiyor.

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