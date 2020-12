Yılmaz Vural kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar...

Türk futbolunun sevilen isimlerinden olan teknik direktör Yılmaz Vural, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı corona virüsü sonrası durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda entübe edilen tecrübeli teknik adamdan sevindiren haber yaklaşık 1 hafta önce geldi. Deneyimli teknik adam, hastaneden taburcu oldu. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Vural, "Ocakta 68 yaşına gireceğim. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, her şey yalan. Yaşadığınız her anın kıymetini bilin" diyerek duygulandırmıştı.

YILMAZ VURAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1953'te Sakarya'da doğan Yılmaz Vural, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da bitirdi. 1975'te girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979'da ''iyi" not ortalaması ile bitiren Vural, aynı yıl katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" bölümünde 2010'da bitiren Yılmaz Vural, evli ve 3 çocuk babasıdır.

1970-1974 yıllarında amatör futbolcu olarak futbol hayatına başlayan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 3. Lig kulüplerinden Hacettepe ve Tekirdağspor'da forma giyen Yılmaz Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerini noktalayarak, antrenörlük hayatına başladı.

BİRÇOK TAKIMDA GÖREV ALDI

Yılmaz Vural, Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Eskişehirspor ve en son da Akhisarspor takımlarını çalıştırdı.