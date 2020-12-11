Haberler Kimdir Hadise kimdir? Hadise Açıkgöz nereli? Kaç yaşında? Boyu ve kilosu kaç? Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! İşte o açıklama

kimdir? Hadise Açıkgöz nereli? ? Boyu ve kilosu kaç? Hadise ile ayrıldı! İşte o açıklama

Ünlü pop şarkıcısı , bir süredir oyuncu ile beraberdi. Çiftin bir süredir evleneceği konuşuluyordu ancak Hadise bugün hesabından yaptığı açıklama ile ilişkilerine nokta koyduklarını duyurdu. Peki, Hadise Açıkgöz kimdir? Nereli? ? Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! İşte o açıklama ve detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 12:25
Hadise kimdir? Hadise Açıkgöz nereli? Kaç yaşında? Boyu ve kilosu kaç? Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı! İşte o açıklama

'nin tanınan şarkıcılarından , bir süredir ilişki yürüttüğü oyuncu 'la ayrıldı. Ünlü şarkıcı, ayrılık kararını hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerine duyurdu. Çiftin hayranlarını üzen bu açıklama sonrası Hadise'nin hayatı araştırılıyor. Peki, Hadise Açıkgöz kimdir? Nereli? ? İşte ayrıntılar...

HADİSE AÇIKGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BOYU VE KİLOSU KAÇ?

22 Ekim 1985 yılında 'da dünyaya gelen Hadise Açıkgöz, aslen Sivaslı. 2005'te yayınlanan ilk stüdyo albümü olan Sweat'teki "Stir Me Up" adlı şarkıyla adını duyuran Hadise, ardından Türkiye'de de tanınan bir isim oldu. Daha sonra hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar veren şarkıcı, çıkardığı albümlerle Türkiye'deki ününe ün kattı. 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla temsil eden Hadise, o yıl organizasyonda 4. oldu. 35 yaşındaki şarkıcı O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine devam etmektedir. İngilizce, Fransızca, Almanca, Flamanca ve Türkçe'yi iyi seviyede konuşmaktadır. 1.65 cm boyundaki şarkıcı, 59 kilodur.

HADİSE İLE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." ifadelerine yer verdi.

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