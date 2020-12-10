Alanyasporlu Steven Caulker Galatasaray'ın transfer listesinde! Steven Caulker kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Ocak ayında Brezilyalı stoperi Marcao ya da Kongolu oyuncusu Luyindama'yı iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşüenen Galatasaray, gündemine Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker'ı aldı. 28 yaşındaki İngiliz stoper, Alanyaspor'a 2019 yılının ocak ayında transfer olmuştu. Peki, Steven Caulker kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte bu soruların cevapları...

STEVEN CAULKER KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Alanyaspor forması giyen 28 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker, Londra doğumlu. Kariyerine Tottenham altyapısında başlayan Caulker Bristol City, Sweansea, Cardiff, Queens Park, Southampton ve Liverpool gibi takımlarda forma giymesine rağmen istikrarlı bir görüntü çizemedi. 2019 yılının ocak ayında Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Caulker, Türkiye'de yeniden kariyerinde yükselişe geçti. Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 1 maçta forma giydi ve 1 de gol kaydetti.

