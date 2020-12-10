Haberler Kimdir Alanyasporlu Steven Caulker Galatasaray'ın transfer listesinde! Steven Caulker kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Alanyasporlu 'ın listesinde! Steven Caulker kimdir? ? Hangi mevkide oynuyor?

çalışmalarını sürdüren , ocak ayı için gündemine Aytemiz forması giyen 'ı aldı. Marcao ve Luyindama'dan birini satmayı düşünen sarı-kırmızılı takım, stoper mevkisi için nabız yoklama başladı. Galatasaray'ın  transfer listesindeki ilk isim olan Steven Caulker, tecrübesiyle öne çıkıyor. Peki,  Steven Caulker kimdir? ? Hangi mevkide oynuyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:28
Alanyasporlu Steven Caulker Galatasaray'ın transfer listesinde! Steven Caulker kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Ocak ayında Brezilyalı stoperi Marcao ya da Kongolu oyuncusu Luyindama'yı iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarmayı düşüenen , gündemine ekiplerinden Aytemiz 'da forma giyen 'ı aldı. 28 yaşındaki İngiliz stoper, Alanyaspor'a 2019 yılının ocak ayında olmuştu. Peki, Steven Caulker kimdir? ? Hangi mevkide oynuyor? İşte bu soruların cevapları...

STEVEN CAULKER KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Alanyaspor forması giyen 28 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Steven Caulker, doğumlu. Kariyerine Tottenham altyapısında başlayan Caulker Bristol City, Sweansea, Cardiff, Queens Park, Southampton ve gibi takımlarda forma giymesine rağmen istikrarlı bir görüntü çizemedi. 2019 yılının ocak ayında Alanyaspor'la sözleşme imzalayan Caulker, 'de yeniden kariyerinde yükselişe geçti. Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz futbolcu, İngiltere Milli Takımı'nda 1 maçta forma giydi ve 1 de gol kaydetti.

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