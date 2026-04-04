Dorukhan hazır kıta

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Trabzonspor maçında kırmızı gören Kayserispor'un 29 yaşındaki orta sahası Dorukhan Toköz, 2 haftalık cezasını tamamladı ve kritik K.Paşa maçında oynayabilecek. Teknik direktör Moe'den forma bekleyen Toköz, 6 puan değerindeki final gibi maçı kayıpsız geçmek istediklerini belirtti.