Kayserispor nefes aldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının kritik maçında Zecorner Kayserispor kendi sahasında Mısırlı.com. tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 36. dakikada Kranevitter'in Mendes'e topsuz alanda yaptığı hareket sonrası hakem Halil Umut Meler, Arjantinli oyuncuya kırmızı kart gösterdi, konuk takım 10 kişi kaldı. İlk yarı golsüz sona erdi.

TEK KALE MAÇ

Sarı-kırmızılı takım, rakibinin sahada 10 kişi mücadele etmesinin ardından ikinci yarıda ataklarını sıklaştırdı. Birçok pozisyon üreten ev sahibi takıma 3 puanı getiren golü 66'ncı dakikada Cardoso'nun asistinde Onugkha kaydetti. Bu kritik galibiyet sonrası Kayserispor puanını 23'e yükseltirken, son sıradaki İstanbul temsilcisi ise 17 puanda kaldı.