Kayserispor 8 yıldır Rize’de kazanamıyor

Kayserispor, yarın Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, 8 yıldır deplasmanda mağlup edemediği rakibi karşısında kötü seriyi bitirmek istiyor. Atmcalar karşısında son galibiyetini 24 Şubat 2017'de 4-2 sonuçla alan sarı-kırmızılılarda Başkan Nurettin Açıkalın, her iki takım açısından da zor bir maç olacağını belirterek, taraftar desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi.