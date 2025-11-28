CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor 8 yıldır Rize'de kazanamıyor

Kayserispor 8 yıldır Rize’de kazanamıyor

Kayserispor, yarın Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Kayserispor 8 yıldır Rize’de kazanamıyor

Kayserispor, yarın Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, 8 yıldır deplasmanda mağlup edemediği rakibi karşısında kötü seriyi bitirmek istiyor. Atmcalar karşısında son galibiyetini 24 Şubat 2017'de 4-2 sonuçla alan sarı-kırmızılılarda Başkan Nurettin Açıkalın, her iki takım açısından da zor bir maç olacağını belirterek, taraftar desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

