Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Zecorner Kayserispor, Samsunspor'u konuk ediyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ZECORNER KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Arif, Furkan, Mane, Bennasser, Benes, Cardoso, Tuci.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

ZECORNER KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.