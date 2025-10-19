CANLI SKOR ANA SAYFA
Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)



Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Zecorner Kayserispor, Samsunspor'u konuk ediyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 14:21


Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Zecorner Kayserispor, Samsunspor'u konuk ediyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ZECORNER KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Arif, Furkan, Mane, Bennasser, Benes, Cardoso, Tuci.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

ZECORNER KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Sane Almanya'da gündem oldu!
Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
DİĞER
Galatasaray'da Leroy Sane, Almanya'da yeniden gündem oldu! Başakşehir maçı performansı yankı buldu...
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi
G. Amerika'dan resmi açıklama! Icardi...
F.Bahçe'nin yıldızı ülkesine geri mi dönüyor?
SON DAKİKA
