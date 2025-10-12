CANLI SKOR ANA SAYFA
Kayserispor'da yeni dönem! Radomir Djalovic göreve getirildi

Kayserispor’da yeni dönem! Radomir Djalovic göreve getirildi

Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 12:01 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 12:29
Kayserispor’da yeni dönem! Radomir Djalovic göreve getirildi

Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesi sonrası 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Karadağ asıllı teknik direktör Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli maç arasında Antalya'da kampa giren Kayserispor'un kamp yaptığı otele gelen Djalovic için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde başkan Nurettin Açıkalın ile sportif direktör Muhammet Türkmen de hazır bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

