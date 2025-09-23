Kayseri’nin aklı Kartal’da

Kayserispor, Süper Lig'in 1'inci haftasında ertelenen ve 2 gün sonra oynanacak Beşiktaş maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyor. Teknik direktör Markus Gisdol, "Beşiktaş kuvvetli bir takım. Biz bunun farkındayız. Umut ediyorum ki onlara karşı da istekli, arzulu bir şekilde, tutkulu bir şekilde oyunumuzu gösterip bu maçta ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.
