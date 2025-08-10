Kayseri’de imza şov

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kayserispor, transferde imza şov yaptı. Başkanı Nurettin Açıkalın'ın "transfer tahtasının açıldığını" müjdelemesinin ardından yeni transferlerin lisansı da çıkarıldı. Yeni transferler; Abdülsamet Burak, Denswil, Jung, Dorukhan Toköz, Mendes, Opoku, Burak Kapacak ve Tuci'nin lisans işlemleri tamamlandı.

900 BİN EURO ÖDEDİK

BAŞKAN Nurettin Açıkalın ve yönetimi, hem transfer tahtasını açtılar hem de maaş ödemelerini hesaplara yatırdılar. Başkan Açıkalın, "Takımımızda futbolcular, teknik heyet, kulüp personeli olmak üzere maaşlar ödenmiştir. Dün sadece transfer yasağını kaldırmadık. Toplam 900 bin Euro maaş ödemesi yaptık" diye konuştu.