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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Bellona Kayserispor 1-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bellona Kayserispor 1-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu. Bellona Kayserispor'un, Sipay Bodrum FK'yı konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu maçın ardından Bodrum FK küme düştü. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 21:03 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 21:19
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Bellona Kayserispor 1-1 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.

Bellona Kayserispor ile Sipay Bodrum FK 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Alt sıraları oldukça yakından etkileyen maçta gol perdesini 13. dakikada Sipay Bodrum FK'dan Brazao kaydetti.

İlk yarı bu golle Bodrum'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 62. dakikada Bellona Kayserispor'dan Nazon skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmadan başka gol sesi ise çıkmadı.

Bodrum FK, en yakın takipçisi Corendon Alanyaspor'un Tümosan Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından Süper Lig'de küme düşen son takım oldu.

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