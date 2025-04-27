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Haberler Kayserispor Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:54
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Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Bellona Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BELLONA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso

Çaykur Rizespor: Grbic, Talha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Berkay, Olawoyin, Akintola, Jurecka, Sowe

BELLONA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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