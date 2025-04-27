Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Bellona Kayserispor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BELLONA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso
Çaykur Rizespor: Grbic, Talha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat, Berkay, Olawoyin, Akintola, Jurecka, Sowe
BELLONA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bellona Kayserispor - Çaykur Rizespor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.