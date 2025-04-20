Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: Gurur duyuyorum

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Öncelikli olarak takımımla gurur duyuyorum. Büyük mücadele gösterdiler. 9 oyuncumuz eksikti. 6 tanesi bunlardan ilk 11 oyuncusuydu. Bu maç öncesinde biz şeyler yapabileceğimizi oyunculara söylemiştim. Fenerbahçe, burada baskıyla oynayacaktı ve üzerimize gelecekti. Son dakikalarda attığımız golle, mağlubiyeti hak etmediğimiz bir maçtan beraberlikle dönüyoruz."

"F.BAHÇE GİBİ BİR RAKİBE 3 GOL ATMAK..."

"Fenerbahçe, asimetrik olarak kenar beklerini yerleştiriyordu. Kazandığımız toplarda kenarda boşluklar bulabileceğimizi biliyorduk. Bu şekilde İstanbul'da 3 gol attık. Kontra ataklarda bazı durumlarda paslarımız yerinde değildi ama Fenerbahçe gibi bir rakibe İstanbul'da 3 gol atmak ve 1 puanla dönmek bizim için çok önemli."