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Haberler Kayserispor Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken ameliyat oldu

Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken ameliyat oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un forvet futbolcusu Stephane Bahoken ameliyat oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 10:29
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Bellona Kayserisporlu Stephane Bahoken ameliyat oldu

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da forvet futbolcusu Stephane Bahoken ameliyat oldu. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Stephane Cedric Bahoken'in yapılan değerlendirmeler sonucunda sol aşil tendonunda total rüptür (tam yırtılma) tespit edilmiş olup, 15 Nisan 2025 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat olmuştur. Sporcumuzun rehabilitasyon süreci en kısa zamanda başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

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