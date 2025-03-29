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Kayserispor şov

Düşme hattından çıkmak isteyen sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı maçta 5 golle futbol resitali sundu, taraftarını coşturdu. Jakirovic’in ekibi evinde 4’te 4 yaptı

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Kayserispor şov

Süper Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Hatayspor'u 5 golle geçti. Maçın henüz başında 3'te sağdan Kartal'ın kullandığı kornerde, ön direğe koşu yapan Gökhan'ın kafa vuruşunda kaleci Bekaj son anda topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Karimi, altı pasta ağları havalandırmakta zorlanmadı. 37'de Karimi'nin ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso, bekletmeden pasını Bahoken'e çıkardı. Uygun pozisyondaki Bahoken ilk yarının skorunu belirledi:2-0.

YARIM SAATTE 3 GOL

İkinci yarıya da hızlı başlayan Kayseri ekibi, 59'da Ramazan'ın golüyle farkı üçe çıkardı. 10 dakika sonrasında ise Nazon, skoru 4-0'a getirdi. 89'da Karimi'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Nazon'un şutunu kaleci çeldi. Pozisyonu takip eden Talha, sol çaprazdan fileleri havalandırıp 5 gollü galibiyeti ilan etti. Kayseri ekibi evinde 4'te 4 yaparken, son iki maçını kazanan Hatay ise ligde kalma yolunda ağır bir yara aldı.

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU

Sahasında Hatayspor'u 5 golle geçen Kayserispor, düşme hattında nefes aldı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşma sonunda soyunma odasında ise galibiyeti büyük bir coşkuyla kutlayıp zafer pozu verdi.

BAYRAM HEDİYESİ

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını vurgulayıp, "Bayramı 2 gün önce başlatmış olduk. Bayramımız bugün başladı. Şehrimize bayram hediyesi oldu" dedi.

ÜSTÜMÜZDEKİ RAKİPLERİ YAKALADIK

Kayserispor'da teknik direktörlüğe geldiğinden bu yana 4. galibiyetini altına imza atan Jakirovic, takımının çok iyi mücadele ortaya koyarak güzel galibiyet aldığını söyledi. Boşnak teknik adam, "Sahada her şeyini veren, mücadele eden enerjik bir takım vardı. Bu iyi performansı oyuncularım her iki yarıda da ortaya koydu. Bu galibiyet çok önemliydi. Üzerimizdeki rakiplerimizi de yakaladık bu şekilde devam etmeliyiz" diye umut dağıttı.

HAK ETTİĞİMİZ BİR YENİLGİ ALDIK

Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, Hatayspor taraftarından özür diledi. Şahin, "Umutlarımız gerçekten çok üst seviyedeydi. Bence bunun biraz da sıkıntısını yaşadık. Çünkü maçın başında kornerden yediğimiz gol, onun sonunda oyuna tutunmak amaçlı oyuncuların istek arzusu vardı ama maçın başından sonuna kadar bugün tamamen hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Hiçbir dakikasında oyuna tutunamadık ne yazık ki" dedi.

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