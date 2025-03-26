Ligde kalacağız

Kayserispor'a geldikten sonra sarı-kırmızılıların ivmesini yükselten teknik direktör Sergej Jakirovic, takımının başarısı için gece gündüz çalıştığını vurguladı. Boşnak teknik adam, "Sahamızda rakiplerimize karşı galip gelmek istiyoruz. Ligde kalabilmek için kalan haftalarda 15 puan daha almamız gerekiyor. Bodrum FK belki kendinden beklenmeyecek bir şekilde başarılı sonuçlar alıyor. Her oynayacağımız maçta galibiyet almak istiyoruz. Puan hesabını bu şekilde yapıyoruz. Ligde kalacağımızdan bir şüphem yok" diye iddialı konuştu.