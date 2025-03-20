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Kayseri'de FIFA şoku
Süper Lig ekibi Kayserispor'un sezon sonunda transfer yapabilmesi için FIFA'dan gelen karar ile 2 milyon 100 bin euro ödeme yapması gerekiyor. Daha önce 1 milyon 700 bin euro ile transfer tahtasını açabilecek olan sarı-kırmızılı takım, eski futbolcusu Harrison Manzala'nın şikayeti nedeniyle FIFA'dan gelen yeni ödeme kararına uyup 2 milyon 100 bin euro ödemek zorunda kalacak.
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