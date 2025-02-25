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Sergej'le şaha kalktı
Kayserispor, teknik direktör Jakirovic'le adeta küllerinden doğdu... 48 yaşındaki Boşnak teknik adamla çıktığı 4 maçta 8 puan toplayarak ligde kalma adına büyük bir adım atan sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip ağlara 5 gol gönderirken kalesinde ise 3 gol gördü. İlk 22 haftada 2 gol atan Nazon da Sergej'le son 3 maçta 3 kez ağları sarstı.
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