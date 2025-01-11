Kayserispor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 19. haftasında Kayserispor ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor.

Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kayserispor: Onurcan, Attamah, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal Kayra, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Mane, Bahoken

Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Satka, Bola, Soner, Celil, Emre, Holse, Schindler, Marius

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Samsunspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.