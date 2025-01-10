DİĞER
Kayserispor 3 puana kilitlendi
Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Kayserispor, yarın evindeki Samsunspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Biz hazırlıklarımızı Samsunspor karşılaşmasında galibiyet üzerine yapıyoruz. Geçen hafta Bodrumspor karşılaşmasında galip gelebilirdik ama umarım iç sahada taraftarımızın desteği ile inşallah galip gelen takım oluruz" dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.