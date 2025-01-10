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Haberler Kayserispor Kayserispor 3 puana kilitlendi

Kayserispor 3 puana kilitlendi

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Kayserispor, yarın evindeki Samsunspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Biz hazırlıklarımızı Samsunspor karşılaşmasında galibiyet üzerine yapıyoruz. Geçen hafta Bodrumspor karşılaşmasında galip gelebilirdik ama umarım iç sahada taraftarımızın desteği ile inşallah galip gelen takım oluruz" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Kayserispor 3 puana kilitlendi
Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan düşme hattındaki Kayserispor, yarın evindeki Samsunspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Biz hazırlıklarımızı Samsunspor karşılaşmasında galibiyet üzerine yapıyoruz. Geçen hafta Bodrumspor karşılaşmasında galip gelebilirdik ama umarım iç sahada taraftarımızın desteği ile inşallah galip gelen takım oluruz" dedi.
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