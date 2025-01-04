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Kayseri’nin başındayım
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Beşiktaş söylentilerine son noktayı koydu: "Şu anda Kayserispor'un teknik direktörüyüm ve burada önemli bir görevimiz var. Kayserispor'un en önemli sezonu. Burada bir sorumluluğumuz var ve görevimiz en iyi şekilde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü Serdar Topraktepe."
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