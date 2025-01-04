  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Kayserispor Kayseri’nin başındayım

Kayseri’nin başındayım

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Beşiktaş söylentilerine son noktayı koydu: "Şu anda Kayserispor'un teknik direktörüyüm ve burada önemli bir görevimiz var. Kayserispor'un en önemli sezonu. Burada bir sorumluluğumuz var ve görevimiz en iyi şekilde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü Serdar Topraktepe."

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayseri’nin başındayım
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Beşiktaş söylentilerine son noktayı koydu: "Şu anda Kayserispor'un teknik direktörüyüm ve burada önemli bir görevimiz var. Kayserispor'un en önemli sezonu. Burada bir sorumluluğumuz var ve görevimiz en iyi şekilde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü Serdar Topraktepe."
G.Saray'dan Walker bombası!
F.Bahçe'ye transfer piyangosu!
DİĞER
MAÇ BAŞLADI! Valencia- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11'de var mı?
Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyor
G.Saray'da hedef Dortmund'un yıldızı!
Talisca'da anlaşma tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi Fener'in Derbi Fener'in 01:33
Real Madrid uzatmalarda kazandı Real Madrid uzatmalarda kazandı 01:19
Real Madrid uzatmalarda kazandı Real Madrid uzatmalarda kazandı 01:05
Halim Okta: Immobile'nin performansı... Halim Okta: Immobile'nin performansı... 00:17
Beşiktaş Rize'de de takıldı! Beşiktaş Rize'de de takıldı! 00:17
F.Bahçe'ye transfer piyangosu! F.Bahçe'ye transfer piyangosu! 00:16
Daha Eski
Fırtına'ya Manaj'dan kötü haber! Fırtına'ya Manaj'dan kötü haber! 00:16
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 00:16
Kenan Yıldız'dan muhteşem gol! Kenan Yıldız'dan muhteşem gol! 00:16
Alanyaspor Konyaspor'u devirdi! Alanyaspor Konyaspor'u devirdi! 00:16
Talisca'da anlaşma tamam! Talisca'da anlaşma tamam! 00:16
Hocasından Jaden için flaş açıklama! F.Bahçe'ye transferi... Hocasından Jaden için flaş açıklama! F.Bahçe'ye transferi... 00:16