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Haberler Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Kayserispor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Kayserispor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası ev sahibi ekibe bilet bloke yasağının yanı sıra 853 bin 500 TL para cezası verildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:28
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Kayserispor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kayserispor'a bilet bloke yasağının yanı sıra 853 bin 500 TL para cezası verildi.

Sahasında oynadığı ve 5-1 kaybettiği Galatasaray maçında yaşanan olaylardan sonunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Kayserispor'a yüklü derecede ceza geldi. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçındaki taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2 ve 46/1. maddeleri uyarınca Kayserispor'a 336 bin TL para cezası verildi. Aynı müsabakada, tribünlere kapasitenin üzerinde seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca Kayserispor kulübüne 360 bin TL para cezası verildi. Merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin bu sezon ikinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Kayserispor'a 157 bin 500 TL para cezası verildi. Disiplin Kurulu, toplamda sarı kırmızılı kulübe 853 bin 500 TL para cezası kesti.

Ayrıca Kayserispor - Galatasaray maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt B, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi.

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