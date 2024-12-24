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Camiamızdan özür dileriz
Galatasaray'a farklı mağlup olan Kayserispor'da moraller bozuldu. Takım kaptanı Gökhan Sazdağı, yaptığı açıklama ile özür diledi. Tekrar ayağa kalkacaklarını belirten Sazdağı, "Çok basit goller yedik. Tekrar ayağa kalkıp çabalamalıyız. Basit kaybettiğimiz çok puan var ama telafisi mümkün. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz" dedi.
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