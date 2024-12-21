Kazanacağız

Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, iddialı konuştu. Takımından memnun olduğunu belirten Kaloğlu, "Zorlu bir fikstürden geçiyoruz. İyi takımlara karşı oynuyoruz. Ama oyuncularımın geldiği noktada onlardan memnunum. Antalya karşısında gerçekten hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ama çocukların gösterdiği özveri, hırs, mücadele ve takım bütünlüğünden çok memnunum" dedi.

TAKIMIN HAVASI YERİNDE

Sinan Kaloğlu, Galatasaray karşısında takımına çok güvendiğinin altını çizdi. Başarılı çalıştırıcı, "Takım olarak iyi bir havamız var. Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri. Ama biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunu oyuncularıma her zaman söylüyorum. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. Ona göre de çalışmalarımızı yapıyoruz. Oyuncu grubuma, gösterecekleri mücadeleye güveniyorum" diyerek umut dağıttı.