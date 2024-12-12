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Haberler Kayserispor Kayserispor'a müjdeli haber

Kayserispor'a müjdeli haber

Kayserispor, kulübün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi dairesine borçlarının kapatıldığını bildirdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 16:34
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Kayserispor'a müjdeli haber

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir Kayserispor kamuoyunu meşgul eden takımımızın üç puan silinme cezası ile ilgili konu bugün itibarıyla vergi dairesi ve SGK'ye yapılan ödemelerle kapatılmıştır. Bu borçların ödenmesi noktasında büyük fedakarlık yapan Kayserispor sevdalısı ve Kayserispor taraftarı Sayın Mustafa Baki Ersoy'a kulübümüz adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün enerjisinin bu hafta pazar günü deplasmanda oynanacak Onvo Antalyaspor maçına harcanacağı vurgulanan açıklamada, mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftara çifte mutluluk yaşatılmak istendiği belirtildi.

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