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Haberler Kayserispor 289 gün sonra gelen zafer

289 gün sonra gelen zafer

Sarı-kırmızılılar, uzun süren galibiyet hasretine son verdi. Kayserispor, evinde Alanyaspor’u 2-0 geçti ve tam tamına 289 gün sonra iç sahada bir maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, en son geçen sezon A.Gücü’nü mağlup etmişti

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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289 gün sonra gelen zafer

Mali anlamda zor günler geçiren ve transfer yasağı bulunan Kayserispor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında Boa Morte ve Carlos Mane'nin attığı gollerle maçı kazanan sarı-kırmızılılar, şeytanın bacağını da kırdı. En son geçen sezon MKE Ankaragücü'nü evinde mağlup eden Kayserispor, tam tamına 289 gün sonra iç saha maçından zaferle ayrıldı.

EN İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ

11 maç sonra üç puanla tanışmanın sevincini yaşayan sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar altığı 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 15 puanı hanesine yazdırdı. Ligin de 15'inci basamağında yer alan Kayseri'de teknik direktör Sinan Kaloğlu, "11 maç gibi uzun süren ve bu büyüklüğe yakışmayan iç sahada kazanamama serisine Alanyaspor karşısında son verdik. Hiçbir bahaneye sığınmadan Kayserispor'u en iyi noktalara taşıyacağız" diye konuştu

GURUR DUYULACAK OYUN

Kayserispor kalecisi Onurcan Piri, "Aylar sonra sahamızda kazandık. Mutluyuz. Çünkü hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. İyi mücadele örneği gösterdik. Geçen hafta çok kötü oynamıştık. Alanyaspor karşısında gurur duyulacak bir oyun oynadık. Takım arkadaşlarımın eline ayağına yüreğine sağlık" dedi.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Alanyaspor maçına ilk on birde başlayan Carlos Mane, ikinci yarıda golle buluştu. Maçın 66. dakikasında Aylton Boa Morte'nin asistinde topu ağlara gönderen Carlos Mane, ikinci kez gol atma sevinci yaşadı. Carlos Mane 76. dakikada yerini Yaw Ackah'a bıraktı. Bu sezon ilk golünü deplasmanda Başakşehir'e atan Carlos Mane ardından uzun haftalar sonunda sessizliğini bozdu.

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